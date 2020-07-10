Android 10 стал абсолютным рекордсменом по скорости распространения

Сейчас под управлением Android 10 по всему миру работает более 400 миллионов устройств.

Google похвасталась, что версия Android 10, вышедшая 3 сентября 2019 года, показала самые высокие темпы распространения за всю историю.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"По данным Google, Android 10 распространилась на 100 миллионах устройств спустя пять месяцев после релиза в сентябре 2019 года - на 28% быстрее по сравнению с предыдущей версией Android 9 Pie. В Google связывают такой успех с недавними инициативами Google Project Treble и Project Mainline, эксплуатирующими модульный подход обновления основных компонентов", - говорится в сообщении.

Как видно на графике, к настоящему моменту под управлением Android 10 по всему миру работает более 400 миллионов устройств. В то же время Google скромно умалчивает, какую долю занимает Android 10 в общем объеме рынка. Официальной статистикой о популярности различных версий операционной системы Android компания Google перестала делиться уже давно. В апреле мы узнали, что за семь месяцев Android 10 смогла занять всего 8,2% рынка. В то же время Android Pie, вышедшая в августе 2018 года, по состоянию на август 2019 года занимала 22,6% рынка Android.

"По итогу можно сказать, что за последние два года Google заметно преуспела в вопросе ускорения выпуска обновлений Android сторонними производителями, но темпы выпуска обновлений, как и сроки поддержки (двухлетний цикл с двумя крупными обновлениями), оставляют желать лучшего. Да, сравнивать iOS и Android по скорости распространения свежих версий не совсем корректно по очевидным причинам (iOS - закрытая ОС Apple, используемая только на iPhone, тогда как Android open-source проект, используемый сотнями компаний по всему миру). И все же: под управлением iOS 13 сейчас работает 81% всех активных устройств Apple, а iOS 14 (вчера вышла первая публичная бета) будет работать даже на iPhone 6S, выпущенном в 2015 году, и iPhone SE первого поколения", - подчеркивает издание.

Если данная тенденция сохраниться и грядущая Android 11 (на днях вышла вторая бета), релиз которой ожидается 8 сентября, будет распространяться еще быстрее.

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