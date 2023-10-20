Киевстар проводит регулярные информационные кампании и рекомендует, как обезопаситься от виртуальных злоумышленников

Октябрь - месяц кибербезопасности в мире. Киевстар традиционно провел активности с целью привлечь внимание общества к вопросам киберзащиты и ответственного поведения в киберпространстве.

По словам Яны Гирчак, начальницы из отдела предотвращения мошенничества Киевстар, важно, чтобы пользователи знали о возможных мошеннических схемах и умели защищаться и правильно реагировать на угрозы в сети. Чаще всего кибермошенники с помощью психологического давления - социальной инженерии - заставляют людей собственноручно отдавать средства или информацию, и вернуть утраченное зачастую невозможно. Киевстар проводит регулярные информационные кампании и рекомендует, как обезопаситься от виртуальных злоумышленников.

Третий год подряд компания проводит опрос* среди абонентов, построенный на основе важнейших правил кибергигиены:

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Телеком-оператор поддерживает #ШахрайГудбай - информационную кампанию Национального банка Украины и киберполиции, цель которой - научить украинцев правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей. Больше информации о безопасном поведении в интернете, а также о правилах платежной безопасности - на сайте проекта: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/.

*В опросе Киевстар приняли участие более 250 пользователей.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.