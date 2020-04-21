"Новая почта" из-за карантина будет выдавать оплаченные посылки на улице

В частности, для этого компания ввела специальную должность администратора.

Крупнейший украинский оператор почтовой связи «Новая почта» ввел специальную должность администратора, который будет обслуживать клиентов с оплаченными посылками на улице. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Возле отделений «Новой почты» начали работать администраторы, которые на улице обслуживают клиентов с оплаченными посылками. Теперь клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение, администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку», - сказано в сообщении.

В компании также сообщили, что оплатить посылку можно непосредственно на улице с помощью мобильного приложения «Новой почты».

Согласно сообщению, сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту функцию выполняют один или два сотрудника. Администраторы работают на улице при температуре от +4 и при благоприятных погодных условиях.

Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня.

У администраторов, как и у всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты - маски, перчатки и антисептик.

В «Новой почте» сообщили, что при выборе отделений, в которых вводили должность администратора, «Новая почта» руководствовалась оборотом отделения, количеством работников в отделении, а также процентом отправлений на выдачу.

Как сообщал УНИАН, «Новая почта» во время карантина установила более двухсот почтоматов в Киеве, Львове, Черновцах, Херсоне и Ужгороде. Расширение сети почтоматов является частью стратегии компании по развитию в условиях пандемии коронавируса способов доставки, не требующих контактов с людьми.

С 25 марта компания запустила услугу бесконтактной доставки посылок курьером в связи с распространением в стране коронавируса.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 6 тыс. отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2019 год превысило 212 млн.