Антирекорд: Xiaomi в третий раз отзывает обновление до Android 10 для смартфонов Mi A3

Обновление до Android 10 отозвали из-за большого количества ошибок.

Компания Xiaomi в третий раз отзывает обновление до операционной системы Android 10 для смартфонов Xiaomi Mi A3.

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Теперь можно точно сказать, что Xiaomi Mi A3 установил настоящий антирекорд, так как ни один другой смартфон компании ранее не отличался подобными «достижениями», пишет ixbt.com.

Телефон был выпущен в прошлом году, он стал глобальной версией Xiaomi Mi CC9e. Многие раскритиковали его из-за низкого разрешения экрана. Впрочем невысокая цена все равно сделала новинку довольно популярной. Смартфон вышел в рамках программы Android One, поэтому теоретически он должен получать обновления операционной системы довольно оперативно.

Android 10 планировали выпустить в феврале, но из-за пандемии прошивка задержалась до начала марта. Затем ее дважды выпускали и отзывали из-за обнаруженных ошибок. Третий раз Xiaomi Mi A3 попытались обновить на прошлой неделе, при этом пользователи снова столкнулись с целым рядом ошибок.

Список ошибок, с которыми сталкиваются пользователи, включает:

- Быстрая разрядка аккумулятора

- Случайные перезагрузки

- Проблемы со сканером отпечатков пальцев

- Подтормаживания в приложении камеры

- Проблемы с общей производительностью

- Лаги пользовательского интерфейса.