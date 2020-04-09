В Украине создали сериал об оплате коммуналки онлайн (видео)

Образовательный сериал доступен на онлайн-платформе «Дія. Цифрова освіта».

Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал об оплате коммунальных услуг онлайн «Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома».

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Об этом на онлайн-презентации сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

«Оплата платежей онлайн - единственный безопасный способ совершить оплату во время карантина. Очень прошу обратить на это внимание», - сказала она.

По ее словам, посмотреть сериал можно на онлайн-платформе «Дія. Цифрова освіта». Образовательный сериал будет состоять из семи серий, обучающих оплате коммунальных услуг на сайтах коммунальных предприятий, банков, в мобильных приложениях банков.

«Мы понимаем, что некоторые люди все-таки не смогут посмотреть этот сериал на платформе, но мы рассчитываем на детей и внуков, которые посмотрят его и расскажут пожилым родственникам, как проводить оплаты онлайн», - сообщила замминистра.

Ионан отметила, что Минцифры ведет переговоры с региональными и национальными телеканалами, чтобы те запустили возможность трансляции сериала на телевидении.

Присутствующий на презентации заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что граждане, которые имеют банковские счета для оплаты коммунальных услуг, могут обратиться на горячую линию своего банка, где пройдут процесс идентификации.

«Имея на руках платежку, от своего имени предоставить информацию оператору и провести платеж. Эта форма оплаты свойственна более пожилым людям», - сказал он.

Также он напомнил, что пенсионеры, которые не имеют банковских карт и получают пенсию через «Укрпошту», имеют возможность оплатить коммунальные услуги через почтальона.

«Не нужно недооценивать «Укрпошту» и почтальонов. Есть договоренность, что когда они физически приносят деньги (пенсию – УНИАН), то предлагают гражданам фактически оплатить коммунальные услуги, исходя из того, что у этих людей нет банковских счетов, а средства на руках», - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Министерство цифровой трансформации Украины запустило на портале «Дія.Цифрова освіта» образовательный сериал «Цифровая грамотность для госслужащих 1.0. на базе инструментов Google».

Также ведомство создало обзорный образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей», в котором учителям будет предоставлена информация об интернет-платформах дистанционного обучения.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить свыше 20 образовательных онлайн-курсов по цифровой грамотности до конца этого года.