Легендарный смартфон-раскладушка Motorola Razr вышел на рынок Украины с ценой в 50 тысяч гривень

В Украине стартовал предзаказ на смартфон-раскладушку с гибким экраном Motorola Razr.

Бренд Motorola объявил о возвращении на украинский рынок культовой раскладушки Motorola Razr. Смартфон с гибким экраном доступен по предварительному заказу на сайте производителя и в интернет-магазине одного з продавцов электроники по цене 50 000 грн.

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Смартфон Motorola Razr содержит основной дисплей Flex View p-OLED диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2142х876 точек (соотношение сторон 21:9). Экран сгибается пополам в горизонтальной плоскости.

На внешней стороне устройства доступен дополнительный дисплей Quick View OLED диагональю 2,7 дюйма с разрешением 800х600 точек. Он позволяет взаимодействовать с важной информацией прямо на ходу, без необходимости открывать смартфон полностью. Пользователь может совершать звонки, отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи, использовать Google Assistant и оперативно изменять некоторые настройки: например, включить или выключить Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot и др.

Аппарат несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера здесь одинарная – 16-мегапиксельная с диафрагмой F/1,7 и режимом Night Vision. Фронтальная камера выполнена на базе 5-мегапиксельного сенсора. Аккумулятор характеризуется емкостью 2510 мА·ч. Смартфон получил разъём USB-C, поддержку зарядки с передачей 15 Вт энергии и сканер отпечатков пальцев, размещенный в выступе под экраном. Новинка поддерживает только стандарт eSIM, обычного слота для SIM-карт нет. Для производства смартфона используется нержавеющая сталь и защитное стекло 3D Gorilla Glass.

Как сообщал УНИАН, Motorola показала новую версию смартфона-раскладушки Razr c гибким экраном в ноябре прошлого года, а спустя месяц известила о переносе запуска на 2020 год из-за слишком высокого спроса. Цена Motorola Razr составляет $1500.