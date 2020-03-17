Франция оштрафовала Apple на миллиард евро

Власти утверждают, что этот штраф является крупнейшим для французского регулятора.

Французское антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на 1,1 млрд евро за нарушение закона о конкуренции.

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Как сообщает издание Reuters, американская компания была в сговоре с двумя оптовыми дистрибьюторами – Tech Data и Ingram Micro, которые согласились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди других дистрибьюторов. Они также заплатят штрафы в размере 76,1 млн и 62,9 млн евро соответственно.

Французское ведомство инициировало расследование в 2012 году после жалобы реселлера eBizcuss незадолго до его банкротства. Власти утверждают, что этот штраф является крупнейшим для французского регулятора, передает itc.ua.

Мало того, что Apple и два её оптовика договорились не конкурировать друг с другом, так они ещё и лишили своих посредников возможности снижать цены на продукцию Apple. Кроме того, Apple обвиняется в несправедливом отношении с посредниками, зачастую ограничивая их поставки. В отчёте ведомства говорится, что все эти методы в основном касались планшетов iPad.

Apple в своём заявлении назвала решение французского регулятора «разочаровывающим» и добавила, что «оно касается практики, которая существовала более десяти лет назад». По мнению купертиновского гиганта, этот прецедент затронет другие компании и приведёт к хаосу во всех отраслях. Apple заявила, что планирует обжаловать решение французского антимонопольного ведомства.

В других странах тоже жалуются на то, что Apple контролирует рынок своей продукции. В августе прошлого года компания заключила сделку с Amazon, которая помешала розничным продавцам перепродавать продукцию Apple на площадке. Этим уже занимается FTC.