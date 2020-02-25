Еврокомиссия рекомендует своим сотрудникам переходить на защищенный мессенджер Signal

ЕК разослала соответствующее сообщение по внутренним каналам, в котором говорилось, что мессенджер был выбран из-за сквозного шифрования и открытого исходного кода.

Для повышения безопасности коммуникаций Европейская комиссия рекомендовала своим сотрудникам переходить на приложение для обмена мгновенными сообщениями Signal.

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Издание Politico сообщает, что ранее в этом месяце Еврокомиссия разослала соответствующее сообщение по внутренним каналам, в котором говорилось, что мессенджер был выбран из-за сквозного шифрования и открытого исходного кода. Последнее, в отличие от других подобных программ, позволяет исследовать приложение на наличие шпионских модулей, пишет itc.ua.

Signal не будет использоваться для всех видов коммуникаций. Должностные лица Еврокомиссии по-прежнему обязаны использовать зашифрованные электронные письма для обмена незасекреченной, но конфиденциальной информацией. Секретные документы подпадают под более строгие правила безопасности. Использование Signal в основном рекомендовано для связи между сотрудниками и людьми за пределами организации.

Такая инициатива возникла в тот момент, когда ЕС пытается усилить свои стандарты кибербезопасности после серии громких инцидентов. В июне 2018 года представительство ЕС в Москве подверглось кибератаке: хакеры, предположительно, взломали два компьютера с целью кражи дипломатической информации. Позже в том же году сеть дипломатических коммуникаций ЕС была взломана. Согласно официальным заявлениям, тот случай продемонстрировал "крайне плохой уровень защиты".

Еврокомиссия – не единственный правительственный орган, который рекомендовал своим сотрудникам перейти на Signal. В декабре прошлого года Консервативная партия Великобритании советовала своим представителям использовать Signal вместо WhatsApp. Ходили слухи, что это из-за функции секретных чатов с исчезающими сообщениями, чтобы предотвратить утечки. Однако в партии заявили, что это из-за количества депутатов, которое превысило максимально допустимый размер группы в WhatsApp.

Signal считается одним из самых безопасных приложений для обмена сообщениями. В отличие от WhatsApp, он не хранит метаданные сообщений и не использует облачное хранилище для резервного копирования сообщений. В своё время его рекомендовал Эдвард Сноуден.