Количество пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

Facebook достигла этого рубежа в 2017 году.

Принадлежащая Facebook команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о достижении важного рубежа — количество пользователей составило 2 миллиарда по всему миру.

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Сам Facebook достиг 2 млрд пользователей в 2017 году, сейчас у соцсети насчитывается 2,5 млрд пользователей.

Мессенджер WhatsApp был приобретён Facebook в 2014 году почти за 21,8 млрд долларов. На тот момент WhatsApp пользовалось 500 млн человек. С тех пор количество пользователей выросло вчетверо, пишет ixbt.com.

Прошлые важные этапы развития были пройдены в 2016 и 2018 годах, когда количество пользователей достигло 1 и 1,5 миллиарда по всему миру.

В сообщении команда отметила, что WhatsApp с самого начала задумывался как простой, надёжный и конфиденциальный сервис. Подчёркивается, что каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием, а также, что сообщения и информация хранятся в смартфоне, а не в облаке.