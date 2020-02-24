Vodafone обеспечил бесплатную связь для эвакуированных из Китая украинцев

Vodafone обеспечил бесплатный доступ к интернету для эвакуированных из Китая украинцев. Инженеры компании оперативно разворачивают инфраструктуру, необходимую для обеспечения связи в медицинском центре «Новые Санжары».

«Впервые в Украине мы используем решение WTTx. Это новое решение для обеспечения доступа к мобильному интернету, которое мы сейчас тестируем на нашей сети. По своим характеристикам оно полностью заменяет фиксированный интернет, обеспечивая такую же высокую скорость передачи данных. – рассказал Сергей Скрипников, заместитель генерального директора Vodafone Украина, кластер Восток. – Наши инженеры установили необходимое оборудование, позволяющее эвакуированным и врачам пользоваться бесплатным скоростным интернетом для связи с родными и близкими. Это оборудование для усиления сигнала, а также роутеры для приема и передачи сигнала на мобильные устройства».

Работы проводились в сжатые сроки – в обычном режиме такая работа занимает несколько дней, в этот раз, учитывая срочность и важность задачи, инженеры Vodafone развернули сеть и обеспечили доступ к скоростному интернету в Новых Санжарах в течение суток.

«Организация надежного покрытия в районе медицинского центра сейчас очень важна. Мы понимаем, как важно людям, которых мы приняли, оставаться на связи со своими близкими. Поэтому мы оперативно согласовали необходимые совместные действия, чтобы создать инфраструктуру связи для эвакуированных украинцев и медицинского персонала», – отметил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Устойчивая пропускная способность 4G-сети Vodafone позволяет обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Таким образом, можно проводить прямые трансляции. Характеристики сети гарантируют скорость во время прямого включения не ниже необходимого минимума в 6 Мбит/с, чего с запасом хватает для передачи видео в гарантировано высоком качестве, без помех и с минимальной задержкой сигнала не более 15 мс.