Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo намерены запустить единую платформу для загрузки приложений - СМИ

Аналитики полагают, что китайские гиганты хотят оспорить доминирование платформы Play store от Google.

Китайские компании Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют силы для создания платформы, которая позволит разработчикам за пределами Китая одновременно загружать свои продукты в китайские магазины приложений.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. По мнению аналитиков, этот шаг можно рассматривать как попытку технологических гигантов оспорить доминирование магазина Play store от Google.

Проект четырех гигантов известен как Global Developer Service Alliance (GDSA). Платформа должна будет облегчить жизнь разработчикам приложений на Android. Ее запуск, как утверждается, намечен на март, однако остается неясным, повлияет ли на запуск эпидемия китайского коронавируса.

Платформу хотят предварительно запустить в девяти регионах, включая Индию, Индонезию и Россию.

Две компании из четырех, Oppo и Vivo, входят в состав китайского промышленного холдинга BBK Electronics.

Отмечается, что Google, сервисы которого оказались под запретом в Китае, в 2019 году заработал в Play store 8,8 млрд долларов. Интернет-гигант также продает там контект (фильмы, книги и приложения), получая с продаж комиссию в 30%.

Ранее специалисты Strategy Analytics подвели итоги 2019 года на мировом рынке смартфонов. Согласно их подсчётам, всего за год в мире было продано 1,41 млрд смартфонов, что лишь на 1% меньше, чем годом ранее.

Лидером рынка пока остаётся Samsung, занявшая 20,9% и реализовавшая 295,1 млн смартфонов. Однако Huawei, несмотря на давление США и его последствия, смогла нарастить продажи почти на 20%, до 240,5 млн аппаратов, и занять 17% рынка. Таким образом, текущий год может стать переломным для обоих игроков.