Какие смартфоны покупают больше всего: названы лидеры рынка

Samsung пока еще лидер рынка смартфонов, но Huawei близко как никогда.

Специалисты Strategy Analytics подвели итоги 2019 года на мировом рынке смартфонов. Согласно их подсчётам, всего за год в мире было продано 1,41 млрд смартфонов, что лишь на 1% меньше, чем годом ранее.

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Лидером рынка пока остаётся Samsung, занявшая 20,9% и реализовавшая 295,1 млн смартфонов. И это на 4 млн больше, чем в 2018 году, пишет ixbt.com.

Однако Huawei, несмотря на давление США и его последствия, смогла нарастить продажи почти на 20%, до 240,5 млн аппаратов, и занять 17% рынка. Таким образом, текущий год может стать переломным для обоих игроков.

Замкнула тройку лидеров Apple, реализовавшая 197,4 млн смартфонов и занявшая 14% рынка. Для компании это снижение почти на 10 млн. При этом в последнем квартале 2019 года именно Apple была лидером рынка, опередив Samsung на 2 млн смартфонов.

В пятёрку лидеров также вошли Xiaomi (124,8 млн, 8,8% рынка) и Oppo (115,1 млн, 8,1% рынка).