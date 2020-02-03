Вспышка коронавируса: "Укрпочта" предупредила о задержках посылок из Китая

Оператор напомнил, что вирус не передается через товары.

Украинцев предупредили о возможных задержках посылок из Китая в связи с отменой рейсов, введенной из-за вспышки смертоносного коронавируса, от которого скончались уже более 360 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - говорится в сообщении.

Также "Укрпочта" заверила, что все отправления проходят строгую проверку, рентген-досмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу, действуя согласно нормам Всемирного почтового союза и ВОЗ.

"Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не склонны к риску заражения. Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - резюмировали в компании.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.

По состоянию на 3 февраля в Китае от нового коронавирус уже умерли более 360 человек. Всего в мире сейчас более 17 тыс. инфицированных.