СМИ узнали, когда Apple выпустит бюджетный смартфон

Это будет первый бюджетный iPhone со времен модели iPhone SE с 2016 года.

Американская корпорация Apple начнет сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале.

Читайте такжеApple обвинили в краже технологий для использования в "умных" часах

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании, представить новое устройство компания планирует в марте, передает kommersant. Так, Apple планирует расширить охват мирового рынка смартфонов в преддверии появления моделей, работающих с 5G.

Это будет первый бюджетный iPhone со времен модели iPhone SE с 2016 года, созданной на основе на iPhone 5. Новое устройство будет похоже на iPhone 8 2017 года с 4,7-дюймовым экраном. В новом iPhone будет Touch ID на месте кнопки «домой», но Face IF не будет. В устройстве будет процессор от iPhone 11.

Ранее СМИ уже сообщали о желании Apple выпустить бюджетный смартфон в 2020 году. Тогда источники утверждали, что новый iPhone будет оснащен более дешевым жидкокристаллическим дисплеем, что поможет добиться более низкой цены. Более дешевый iPhone призван помочь Apple завоевать позиции на развивающихся рынках и в Китае.