Apple начала сканировать фото в iCloud для борьбы с насилием над детьми

Компания автоматически просматривает изображения, сохраненные в онлайн-хранилище компании iCloud, чтобы проверить, содержат ли они незаконные фотографии.

Компания Apple внесла изменения в свою политику конфиденциальности, согласно которой она может сканировать изображения на предмет жестокого обращения с детьми.

Отмечается, что Apple уже начала сканирование снимков на iPhone для поиска снимков сексуального насилия над детьми, передает НВ.

Джейн Хорват, директор по конфиденциальности Apple, на технической конференции сообщила, что компания автоматически просматривает изображения, сохраненные в онлайн-хранилище компании iCloud, чтобы проверить, содержат ли они незаконные фотографии.

Выступая на выставке бытовой электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, Хорват сказала: "мы используем некоторые технологии, чтобы помочь отследить материалы о сексуальном насилии над детьми".

Представитель Apple указала на отказ от ответственности на веб-сайте компании, заявив: "Apple стремится защищать детей во всей нашей экосистеме, где бы ни использовались наши продукты, и мы продолжаем поддерживать инновации в этой области. В рамках этого обязательства Apple использует технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей и сообщать о них".

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Хорват не сказала как именно Apple это делает. Многие компании, в том числе Facebook, Twitter и Google, уже используют разработанный Microsoft инструмент под названием PhotoDNA, который автоматически проверяет изображения по базе данных.

В Apple также отметили, что условия использования iCloud запрещают загружать в облачное хранилище незаконный контент любого характера, в том числе и насилия. Поэтому компания не нарушает свои же правила.

Джейн Хорват напомнила о критической важности сквозного шифрования, которое использует Apple. Оно не дает взломать iPhone даже силами самой компании - даже если бы она сильно захотела это сделать.

"Сквозное шифрование критически важно для сервисов, на которые мы полагаемся… данные о здоровье, данные об оплате. Телефоны относительно маленькие, они теряются и крадутся. Мы должны быть уверены, что если вы неправильно использовали устройство, вы не предоставите эти данные посторонним", - сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple тестирует биометрическую авторизацию для сервиса iCloud.