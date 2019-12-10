Xiaomi официально представил смартфон Redmi К30 (фото)

Цена Redmi K30 будет колебаться от $284 до $412 в зависимости от конфигурации смартфона.

В Китае состоялась официальная презентация нового смартфона Redmi K30. Новая модель приносит поддержку связи 5G в средний сегмент.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Представленное устройство оснащено 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 точек, соотношение сторон 20:9). Используемая панель поддерживает частоту обновления 120 Гц. В верхнем правом углу экрана имеется продолговатое сквозное отверстие, в котором разместилась двойная фронтальная камера. Дисплей занимает 91% поверхности лицевой панели. Лицевая и задняя панели устройства покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Сердцем новинки стала недавно представленная система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 765G. Она содержит 8 вычислительных ядер и работает на частоте до 2,4 ГГц. Ещё до официальной презентации смартфон Redmi K30 засветился в тесте AnTuTu, где набрал немногим более 300 тыс. баллов. В смартфоне используется медная тепловая трубка, которая позволяет снизить температуру SoC на 7 градусов Цельсия. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 6, 8 или 12 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 64, 128 или 256 ГБ. Есть слот для установки карты памяти.

На задней панели смартфона Redmi K30 расположена камера на базе четырём модулей, которая внешне напоминает монетоприёмник. Главный модуль включает 1/1,73-дюймовый 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 и объектив с диафрагмой f/1.89. Также в наличии имеются 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (угол обзора 120 градусов), 5-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. Камера поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду и в разрешении Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. Также заявлена поддержка AI Scene Camera, Super Night Scene 2.0, профессионального режима. Двойная фронтальная камера включает 20-мегапиксельный основной сенсор и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены.

Смартфон Redmi K30 получил батарею ёмкостью 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки с передачей 30 Вт энергии. Также устройство поддерживает двухдиапазонную GPS навигацию, беспроводную связь Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, содержит модуль NFC и инфракрасный излучатель. Аппарат несёт на борту разъём USB Type-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса. Устройство имеет размеры 165,3×76,6×8,79 мм и массу 208 г. Новинка также может похвастаться предустановленной новейшей версией операционной системы Android 10, поверх которой установлена фирменная оболочка MIUI 11. Технологии Mi Turbo 2.0 и Game Turbo 2.0 призваны оптимизировать и повысить производительность системы, в том числе в играх.

Цена базовой версии Redmi K30 в конфигурации 6/64 ГБ памяти составляет около $284. За конфигурацию с 6/128 ГБ памяти предстоит заплатить около $327. Модификация с 8/128 ГБ памяти стоит $369. Топовая конфигурация, которая включает 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флєш-памяти, оценивается в $412. Следует отметить, что эти цены актуальны для версии с поддержкой связи 5G.

Кроме того, пользователям будет доступна модификация Redmi K30 4G Edition с поддержкой связи 4G и некоторыми упрощениями. В данном случае используется чипсет Snapdragon 730G, меньше ОЗУ, быстрая зарядка ограничена передачей 27 Вт энергии, а макро камера выполнена на базе 2-мегапиксельного сенсора. Цена этой версии установлена на уровне $227 за версию 4/64 ГБ, $241 — 6/64 ГБ, $270 — 8/128 ГБ, $312 — 8/256 ГБ.