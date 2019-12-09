Операционная система от Huawei может появиться на смартфонах в 2020 году

HarmonyOS стартует в смартфонах Huawei и Honor уже в 2020 году. Это официальная информация, подтвержденная руководством Huawei.

Президент Huawei Ван Чэн Лу заявил в ходе конференции разработчиков, что уже в следующем году операционная система HarmonyOS начнет появляться на смартфонах компании.

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Ван Чэн Лу подчеркнул, что Harmony не заменит Android, которая по-прежнему является предпочтительной операционной системой для компании Huawei и пока что останется таковой, если говорить о большинстве мобильных устройств производителя, пишет ixbt.com.

Также были обнародованы дополнительные интересные факты в отношении новой операционной системы. HarmonyOS будет распространяться в смартфонах компании на международном рынке, а не только в Китае, как считалось ранее. Ван Чэн Лу добавил, что открытый исходный код HarmonyOS будет опубликован в августе следующего года. Примерно в то же время Google должна выпустить финальную версию Android 11.

Другой источник утверждает, что HarmonyOS появится в следующем году на самых разных умных устройствах компании, включая часы, колонки и так далее, но не на смартфонах.

Напомним, не так давно старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан заявил, что код HarmonyOS имеет меньше строк, при этом операционная система получила более высокий уровень безопасности, чем Android. Counterpoint Research утверждает, что HarmonyOS превзойдет Linux к концу 2020 года и станет пятой по популярности мобильной операционной системой.