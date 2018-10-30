С Retina-дисплеем и Touch ID: Apple обновила легендарную линейку Macbook Air

Новинка получила обновленный дисплей на 4 миллиона пикселей и сканер отпечатка пальца.

Сегодня, 30 октября, в Нью-Йорке компания Apple представила обновленный Macbook Air 2018. Это обновление стало самым масштабным с 2010 года.

В этом году Macbook Air наконец-то получил 13,3" Retina-дисплей. На презентации также заявили, что теперь экран передает на 48% больше цветов.

Что касается габаритов, то новинка получила боллее узкие рамки вокруг экрана и стала на 17% меньше своего предшественника. Весит ноутбук чуть больше 1,2 кг. Корпус нового Macbook выполнен из аллюминия, который поддается 100% переработке.

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Ещё одним существенным обновлением стало появление сканера отпечатка пальца Touch ID. За сохранность личных данных отчечает отдельный чип.

Новый Macbook Air получил третье поколение клавиатуры с технологией "Бабочка". Трекпад нового ноутбука стал на 20% больше, что делает его более удобным в использовании.

В компании уверяют, что ноутбук способен "прожить" весь день без подзарядки - это около 12 часов браузинга по wi-fi или 13 часов просмотра видео. Также новинка оснащена стерео-динамиками.

Что касается цифр, то Macbook Air 2018 имеет 8-16 Гб оперативной памяти, от 128 ГБ до 1,5 Тб SSD и процессор Intel Core i5 восьмого поколения.

Цены на Macbook Air 2018 стартуют от 1199 долларов за версию 8 ОЗУ/ 128 SSD/ Intel Core i5 1,6-36 ГГц. Заказать новинку можно уже сегодня, старт продаж назначен на 7 ноября.

Новинка доступна в трех цветах: space gray, серебристый и золотой.

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