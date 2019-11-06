Смартфоны Google Pixel первого поколения в декабре получат последнее обновление ПО

Цикл обновления операционной системы оказался даже на год больше, чем обещала Google изначально.

Смартфоны Google Pixel и Pixel XL в скором времени получат «одно последнее программное обновление». Оно будет выпущено в декабре. Хотя ещё недавно казалось, что компания прекратила цикл поддержки устройств Pixel первого поколения.

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Дело в том, что ноябрьское обновление безопасности предлагается почти для всех моделей Pixel, за исключением самых первых Google Pixel и Pixel XL, пишет itc.ua.

Google заявляет, что смартфоны Pixel первого поколения не получат это ноябрьское обновление. Но в декабрьское обновление ПО будут «включены разнообразные обновления» из ноябрьских и декабрьских обновлений, выпущенных для других устройств Pixel.

Вместе с тем, Google удивила владельцев первых Pixel ранее в этом году, предоставив им обновление до операционной системы Android 10. Таким образом, цикл обновления операционной системы оказался даже на год больше, чем обещала Google изначально.

Напомним, когда Google анонсировала свои первые смартфоны Pixel и Pixel XL в 2016 году, компания заявила, что устройства будут гарантированно получать обновления операционной системы на протяжении 2 лет, а обновления безопасности – на протяжении 3 лет. Эта информация до сих пор доступна на странице поддержки Google. Таким образом, выпуск обновления с Android 10 и грядущего декабрьского обновления для Pixel и Pixel XL уже являются жестом доброй воли компании, а не её обязательством перед клиентами.