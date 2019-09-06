Apple на презентации покажет новое устройство

Вероятно, стоит ждать небольшое устройство с названием что‑то вроде Apple Tag.

На презентации Apple 10 сентября, помимо новых iPhone, будет представлено и новое устройство.

Как пишет Afisha daily, речь идет о блютус-метке. Это небольшое устройство размером примерно 5 на 5 сантиметров, которое связывается с телефоном по Bluetooth и помогает найти вещи - например кошелек или ключи - с помощью звукового сигнала.

Упоминание устройства, которое работает как блютус-метка, нашли в коде iOS 13 и нового приложения Find My. В этом коде есть компоненты, которые также используются для связи iPhone с другими устройствами интернета вещей, например, кейса AirPods и колонки HomePod.

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Вероятно, это будет небольшое круглое устройство, потому что в интерфейсе бета-версии приложения Find My, которое используют, чтобы искать потерянный iPhone, новая вкладка Items проиллюстрирована именно круглой иконкой.

Метка якобы работает от сменной батарейки кнопочного типа и предупреждает, когда ее заряд подходит к концу. "Это не новое решение, потому что другие метки, например Tile, тоже используют сменную батарею. Неизвестно, как именно в Apple назовут метку, но в коде iOS 13 встречались два рабочих названия: B389 и Tag1,1. Вероятно, стоит ждать что‑то вроде Apple Tag", - пишет издание.

Издание также описывает, что сможет делать Apple Tag. К примеру, когда пользователь отойдет от метки слишком далеко, на айфон придет уведомление. Например, если он оставил ключи на работе, телефон сообщит, что метка осталась в офисе.

Потерянную метку переводят в специальный режим. Если другой владелец iPhone найдет устройство в таком режиме, то он сможет считать информацию владельца, чтобы связаться с ним. Когда информация будет считана на другом айфоне, владелец метки получит об этом уведомление.

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Метку ищут в дополненной реальности, например, чтобы найти ключи за диваном. Когда она попадет в поле зрения камеры iPhone, над ней появятся воздушные шарики - это индикатор того, где именно лежит устройство.

Через Find My положением метки делятся с друзьями или семьей. Вероятно, это нужно, чтобы попросить кого‑то забрать забытую вещь. Кроме того, для метки устанавливают безопасную локацию - место, в котором устройство можно забыть и не получать напоминания от iPhone.

Напомним, презентация новинок Apple состоится 10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино.