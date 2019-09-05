Samsung запускает в продажу доработанный смартфон Galaxy Fold с гибким экраном (видео)

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold поступит в продажу 6 сентября.

Компания Samsung подтвердила официально, что обновленная версия первого складного смартфона со сгибающимся дисплеем Samsung Galaxy Fold поступит в продажу уже завтра, 6 сентября.

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Как и ожидалось, первой страной, где появится складной смартфон Samsung, станет Южная Корея, а потом география продаж расширится, пишет itc.ua.

В ближайшее время Samsung запустит продажи Galaxy Fold еще в нескольких странах: Франции, Германии, Сингапуре, Великобритании, США и России. На украинском рынке эта модель официально продаваться не будет.

Интересным дополнением к Samsung Galaxy Fold станет новая услуга Galaxy Fold Premier Service. Пока подробностей об этом новом сервисе нет. Сообщается лишь, что клиенты смогут напрямую связаться со специалистами Samsung, чтобы получить индивидуальную консультацию и поддержку по телефону в любой день недели, и в любое время суток. Услуга также включает в себя необязательную сессию «тет-а-тет». Предположительно, речь об индивидуальном инструктаже о том, как следует (и как не следует) обращаться с деликатным экраном смартфона.

Напомним, первоначально Samsung планировала начать продажи первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold 26 апреля, но за несколько дней до старта продаж запуск был отложен, так как несколько обозревателей сообщили о поломках гибкого экрана. В итоге производителю дополнительно понадобилось около четырех месяцев на доработку устройства. В конце июля компания официально сообщила, что все конструктивные недостатки устранены и устройство готово поступить в продаже в сентябре, но до этого дня не называла точную дату начала продаж.

Стоит добавить, что цена Samsung Galaxy Fold не изменилась с момента анонса и составляет $1980. На днях корейское издание ETNews сообщило, что Samsung Galaxy Fold выйдет очень ограниченным тиражом в две сотни единиц.

Буквально на днях издание Bloomberg рассказало, что Samsung уже работает над следующим поколением складного смартфона Galaxy Fold, планируя его выход на начало 2020 года. Вторая модель складного смартфона Samsung должна получить внутренний экран диагональю 6,7 дюйма (как у многих современных смартфонов в классическом моноблочном исполнении), она тоже будет складываться вдвое гибким экраном внутрь, но уже в горизонтальной плоскости, превращаясь в компактный квадрат.