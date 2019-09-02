Депутаты предлагают разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом

Отсутствие IMEI кода в базе IMEI согласно данному законопроекту признается существенным недостатком терминального оборудования.

Группа народных депутатов Украины предлагает Верховной Раде ввести принцип технологической нейтральности для работы в радиочастотном спектре и разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

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Согласно тексту законопроекта № 1086 от 29 августа 2019 года, обнародованного на сайте парламента, предусматривается введение принципа технологической нейтральности, согласно которому операторы связи могут пользоваться полосами радиочастот, указанными в их лицензии, без ограничения по применению конкретных радиотехнологий, определенных для этих полос радиочастот, при условии обеспечения электромагнитной совместимости.

Редакция законопроекта о радиочастотном ресурсе также разрешает операторам совместно использовать РЧР с целью ускорения развертывания сетей, увеличения их территории покрытия и повышения качества услуг.

Весьма существенным изменением является установление на законодательном уровне требования лицензирования полос радиочастот для внедрения мобильной связи на условиях аукциона с предварительной квалификацией участников, исключая лицензирование по результатам проведения перераспределения радиочастот.

Помимо этого, законопроект устанавливает норму относительно обязательного присутствия международного идентификатора (IMEI код) продаваемого терминального оборудования в Реестре IMEI кодов, как разрешенного или временно разрешенного к обслуживанию (кроме случаев, когда его отсутствие инициировано пользователем по причине кражи или утери).

Отсутствие IMEI кода в базе IMEI согласно данному законопроекту признается существенным недостатком терминального оборудования, а потребитель в течение 60 дней с момента приобретения такого товара имеет право по своему выбору потребовать от продавца либо возврата уплаченных за него средств, либо замены товара на такой же или аналогичный, из числа имеющихся у продавца.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение условий и правил деятельности в сфере пользования РЧР в три раза (от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан), а также устанавливает ответственность физлиц-предпринимателей за нарушение соответствующих норм.

Штрафы за использование не разрешенных (запрещенных) в Украине радиоэлектронных средств и пользование РЧР без надлежащего присвоения радиочастоты, лицензии или с нарушением правил – увеличиваются в 25 раз (от 500 до 1250 необлагаемых минимумов для граждан и от 1250 до 2500 необлагаемых минимумов для должностных лиц и граждан-субъектов хозяйственной деятельности).

Законопроект также предусматривает введение понятия "эффективного использования радиочастотного ресурса", то есть соблюдения установленных уровней эффективности использования РЧР для соответствующих радиотехнологий.

За организацию проведения исследований и выработку рекомендаций по эффективному использованию РЧР, а также за установление уровней эффективности использования РЧР для соответствующих радиотехнологий (при участии национального регулятора), по мнению авторов законопроекта, должна отвечать Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Госспецсвязи также назначается ответственной за разработку Плана конверсии радиочастотного ресурса Украины.

Законопроектом предусмотрено сокращение перечня документов к заявлению о выдаче лицензии на пользование РЧР, а также сокращение сроков рассмотрения этих документов и выполнения всех необходимых действий до принятия решения о выдаче лицензии.

Авторы законопроекта отмечают, что аналогичный документ подавался к рассмотрению Верховной Радой восьмого созыва, но так и не был принят.

Как сообщал УНИАН, в августе крупнейшие в Украине операторы мобильной связи «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell договорились о перераспределении радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазоне 900 МГц.