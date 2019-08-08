Мобильные операторы договорились о перераспределении частот, что позволит через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину

В Офисе эффективного регулирования ожидают, что в течение полутора лет операторы смогут развить сети с целью обеспечения доступа к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания.

Крупнейшие в Украине операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell договорились о перераспределении радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазоне 900 МГц.

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Как сказано на странице Офиса эффективного регулирования (BRDO) в сети Facebook, соответствующая договоренность достигнута для обеспечения максимального и эффективного использования РЧР каждым оператором.

В частности, следующим этапом станет согласование регионального распределения радиочастот, после чего документ будет подан на рассмотрение и утверждение на государственном уровне.

"Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания", - отмечает Офис эффективного регулирования.

Как сообщал УНИАН, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Ранее глава государства подписал указ об утверждении плана действий по улучшению качества мобильного интернета в сельской местности.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

«Лайфселл» на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcel.

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов.