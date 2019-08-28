Рынок платного телевидения к 2021 году вырастет вдвое – член правления группы «1+1 медиа»

В ноябре текущего года начнутся маятниковые отключения сигналов украинских медиагрупп со спутника, тогда как кодировка спутникового сигнала для абонентов состоится 20 января 2020 года.

Рынок платного телевидения к 2021 году может составить около 9,5 млрд грн, что вдвое больше по сравнению с нынешним показателем, а количество абонентов, которые будут платить за просмотр телевизионного контента, увеличится до около 6,7 млн с нынешних 4,6 млн человек, сообщил руководитель направления платного телевидения и член правления группы «1+1 медиа» Ярослав Пахольчук в ходе пресс-конференции в Киеве.

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«По нашим оценкам, количество абонентов платного телевидения вырастет до 6,7 млн, а размер рынка будет почти 10 млрд грн уже в 2021 году. Эти данные являются подтверждением того, что, в том числе благодаря кодированию, откроются новые возможности для участников рынка и производителей контента. Кодирование, которое состоится уже через 5 месяцев, даст новый толчок для развития рынка − несмотря на то, что этот шаг довольно непростой в реализации, медиагруппы и провайдеры четко понимают, для чего он происходит, и какие перспективы для их развития откроет», − сказал он.

По словам Пахольчука, кодирование транспортного сигнала оператора цифровой эфирной телевизионной сети «Зеонбуд» произойдет в октябре текущего года. Спустя месяц – в ноябре – начнутся маятниковые отключения сигналов украинских медиагрупп со спутника. Кодировка спутникового сигнала непосредственно для абонентов состоится 20 января 2020 года.

Согласно прогнозам группы «1+1 медиа», после кодировки из нынешних 4,4 млн абонентов незакодированного спутникового телевидения около 27% перейдут на цифровое эфирное телевещание Т2, 18% - на кабельное, 14% - продолжат смотреть спутниковое телевидение без украинских каналов, другие 14% - будут смотреть телевизионные каналы через интернет (IPTV/OTT), еще 14% - воспользуются пиратскими сервисами кардшеринга, и всего 13% - подключатся к спутниковым платформам (Viasat\Xtra TV).

Подобная тенденция окажет положительное влияние на украинский медиа-рынок, который только в 2019 году, согласно оценкам «1+1 медиа», потерял около 4 млрд грн в связи с пиратством и низким уровнем ARPU - среднего месячного дохода с одного абонента (84 грн).

Как добавил присутствующий на пресс-конференции директор департамента дистрибуции и развития сети вещания «1+1 медиа» Андрей Мальчевский, медиагруппа предпринимает активные шаги для борьбы с пиратством.

«Пираты − это существенная проблема, которая не просто препятствует развитию рынка, но и фактически уменьшает доход правообладателей за произведенный ими контент и провайдеров. Поэтому решение проблемы пиратства является фундаментальной задачей для рынка платного ТВ», - сказал Мальчевский.

Так, за последние 3 года группа «1+1 медиа» совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины официально направила нарушителям более 150 претензий, по которым в дальнейшем было проведено более 10 обысков и фиксаций нарушений закона, а также открыто 37 уголовных производств.

Мальчевский добавил, что после кодировки спутникового сигнала медиагруппа намерена отмаркировать свои каналы «1+1», «2+2» и «ТЕТ», которые будут транслироваться в эфире цифровой сети Т2, чтобы можно было легко отследить, откуда берется сигнал, в случае его незаконной трансляции.

Также в ходе пресс-конференции представители медиагруппы сообщили, что с 20 января 2020 года будут запущены HD-версии телеканалов «1+1», «2+2» и «ТЕТ».

Справка УНИАН. Группа «1+1 медиа» – один из крупнейших медиахолдингов в Украине. Группа объединяет 7 телеканалов – «1+1», «2+2», ТЕТ, «1+1 International» и ряд других медиаактивов, имеет собственный производственный департамент, VOD-платформу 1+1 video и школу Media&Production.