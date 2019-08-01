1+1 media сообщает о сроках кодирования транспортного спутникового сигнала «Зеонбуд»

В рамках реализации проекта кодирования спутникового сигнала состоялось подписание соглашения между оператором эфирного цифрового телевидения ООО «Зеонбуд» и компанией «IRDETO», которая обеспечит выполнение технической части кодирования транспортного сигнала. Введение системы в эксплуатацию запанировано на октябрь 2019 года.

По сообщению пресс-службы ООО «Зеонбуд», IRDETO является одним из мировых лидеров в обеспечении безопасности цифровых платформ. В портфолио компании есть сотрудничество с американской медиакомпанией «CBS Interactive», немецким VOD-порталом «Maxdome», индийской глобальной телекоммуникационной компанией «Airtel» и многими другими всемирно известными брендами.

Сейчас транспортный сигнал, который обеспечивает логистику телевизионного сигнала до региональных ретрансиверов, находится в открытом доступе на спутнике Astra 4A. Это означает, что он незащищен от использования с целью незаконного и неконтролируемого распространения на территории Украины и соседних стран. Поэтому такой важный для индустрии шаг, как кодирование, позволит не допустить нарушения авторских прав производителей и владельцев телевизионного продукта, а также предоставит дополнительные возможности для увеличения доли качественного контента украинского производства на телевидении.

«Данный шаг является одним из критически важных в процессе кодирования спутника, который подтверждает твердые намерения всех участников отечественного медиарынка, включительно с 1+1 media, по совместному развитию рынка платного телевидения в Украине. Кодирование транспортного спутникового сигнала позволит защитить его от нелегального вмешательства правонарушителей, а украинские медиагруппы смогут продолжить поэтапную реализацию плана проекта кодирования», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения 1 + 1 media.