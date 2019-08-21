Камера на 64 Мп: появились характеристики нового Redmi Note 8 Pro

Корпус смартфона точно изготовлен не из пластика.

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг продолжает публиковать подробности о линейке смартфонов Redmi Note 8 на своей страничке в социальной сети Weibo.

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Он подтвердил, что корпус смартфона изготовлен не из пластика. Более того, в Redmi Note 8 мы точно не увидим выдвижной фронтальной камеры в пластиковом корпусе, передает ixbt.com.

Он в очередной раз заявил, что 10-ваттная зарядка должна остаться в прошлом, поэтому новые смартфоны получат 18-ваттную быструю зарядку, а также емкие аккумуляторные батареи.

Как минимум, старшая модель линейки под названием Redmi Note 8 Pro будет оснащена четырьмя датчиками изображения с главным модулем разрешением 64 Мп.

Вейбинг подтвердил, что смартфоны получат однокристальные системы, позволяющие играть во все современные игры, а также систему жидкостного охлаждения.