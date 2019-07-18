Новый смартфон от Sony получит 5K дисплей

По слухам, Sony Xperia 1R (модель J8220) получит дисплей диагональю 6,1 дюйма.

Судя по имеющейся информации, компания Sony работает над созданием нового смартфона, оснащённого дисплеем с разрешением 5K.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Устройство фигурирует под модельным названием J8220, а на рынок оно, вероятно, поступит как Xperia 1R. Также это может быть и версия Xperia 2, слухи о которой ходили в недавнем времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дизайн новинки не претерпит существенных изменений по сравнению с Xperia 1. Судя по изображению кода, смартфон содержит дисплей с разрешением 5040×2160 точек, а соотношение сторон составляет 21:9. Для сравнения, модель Xperia 1 оснащена 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3840х1644 точек.

По слухам, новая версия получит дисплей диагональю 6,1 дюйма. Дисплей с разрешением 5K содержит примерно на 70% больше пикселей по сравнению с Xperia 1, что обеспечивает прирост показателя плотности размещения пикселей с 643 ppi до 899 ppi. Для сравнения, гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Pro обеспечивает плотность размещения пикселей 615 ppi, при этом дисплеи расположены в непосредственной близости от глаз пользователя. Так что качество изображения компактного 5K дисплея должно быть впечатляющим.

Дополнительно сообщается, что у Sony в работе находится ещё несколько моделей смартфонов: J8010, J8210 и J8270. Хотя некоторые из них, вероятно, являются только региональными версиями.