Телевизор-трансформер, умный холодильник и гибкий смартфон: самые интересные новинки технологической выставки CES 2019 (видео)

На выставке CES 2019 изобретатели представили устройства, которые будут популярными в течение этого года.

В Лас-Вегасе проходит крупнейшая технологическая выставка мира – CES 2019. На ней изобретатели представили устройства, которые будут популярными в течение этого года.

Компания Samsung представила на выставке CES несколько новых продуктов. Например, 8К-телевизор серии Q900 с диагональю 219 дюймов. А также смарт-холодильник Family Hub 4.0, который управляется с помощью смартфона.

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LG представила телевизор-трансформер, который поступит в продажу уже в 2019 году. Он появляется, когда работает, и исчезает в интерьере, когда выключен. Китайская компания Royole представила первый в мире гибкий смартфон. После складывания FlexPai, по сути, превращается в два смартфона.

А бренд HTC представил уникальное устройство дополненной реальности. Гаджет Vive Pro Eye имеет функцию отслеживания движения глаз. Технология создает четкие и реалистичные объекты только там, куда смотрит человек.