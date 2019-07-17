Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)

Поворотная камера Galaxy A80 была протестирована в специальной лаборатории Samsung.

Не так давно в Украине начались продажи смартфона Samsung Galaxy A80, который выделяется в первую очередь уникальной поворотно-выдвижной конструкцией блока камеры из трех модулей, благодаря чему последняя может выступать одновременно основной и фронтальной.

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И вот сейчас Samsung подробно и наглядно объяснила, как устроена эта самая камера, пишет itc.ua.

Наглядное представление о механизме дает иллюстрация ниже, описывающая пять основных этапов работы механизма.

Как рассказывает производитель, реализация подобного поворотно-выдвижного блока камеры для смартфона требовала использование двух моторов, но это усложняло механизм и делало его менее надежным. Обойти это конструктивное ограничение удалось благодаря разработке оригинального механизма с блокирующими «зубцами», крюком и перемычкой. Он не требует дополнительных деталей и одновременно предотвращает преждевременное вращение. Эта технология повлекла за собой оптимизацию двигателя таким образом, чтобы он обеспечивал вертикальное скольжение и вращение камеры.

Чтобы удостовериться в стабильности и надежности механизма, поворотная камера Galaxy A80 была протестирована в специальной лаборатории Samsung, где смартфоны подверглись множеству тестов, соответствующих различным сценариям использования гаджета. Ниже вы можете видеть ролик с процессом тестирования поворотных камер Galaxy A80.