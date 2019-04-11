Samsung показала смартфон Galaxy A80 с тройной вращающейся камерой (фото, видео)

Дисплей смартфона будет 6,7 дюйма без выреза, цена 20 тыс. грн.

Компания Samsung намерена возродить использование вращающихся камер в своём грядущем смартфоне Galaxy A80. Презентация должна состояться в конце мая, но некоторые сведения уже есть.

Смартфон Samsung Galaxy A80 получит AMOLED дисплей диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400х1080 точек, 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, пишет itc.ua.

Но наиболее интересной его частью является камера. Она здесь одна и расположена на задней панели. Камера является тройной. Тройной модуль включает 48-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом (угол обзора 123 градуса, диафрагма f/2.0), 8-мегапиксельный вспомогательный модуль и 3D для определения глубины снимаемой сцены. Блок камеры расположен в модуле-слайдере. Когда модуль поднимается, камера автоматически поворачивается во фронтальное положение. Таким образом, удалось отказаться от использования выреза в дисплее.

Камера получила ряд интересных функций и возможностей. Среди них функция Live Focus для видео, специальный режим Super steady для видео и функция Scene Optimizer, которая при помощи ИИ подбирает оптимальные параметры съёмки для 30 различных сцен.

Дополнительно сообщается о наличии батареи ёмкостью 3700 мАч, поддержке быстрой зарядки с передачей 25 Вт энергии и функции Intelligent Battery, которая анализирует модели использования смартфона для оптимизации энергопотребления.

Официальная презентация и старт продаж смартфона Samsung Galaxy A80 ожидаются 29 мая. Его ориентировочная цена заявлена на уровне €649. Продажи в Украине стартуют в июне по цене 19999 грн.