Google тестирует новую соцсеть для людей с общими интересами

Указав в Shoelace свои хобби, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты.

Компания Google начала тестирование новой социальной сети - Shoelace (Шнурки), в которой можно будет находить пользователей с общими интересами.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"Shoelace - это мобильное приложение, которое помогает находить людей с общими интересами через личные действия. Это подойдет тем, кто недавно переехал, или тем, кто хочет встретиться с другими людьми, которые живут рядом", - говорится в сообщении.

Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты.

В общем чате можно обсудить произошедшее с другими его участниками. Кроме этого, в приложении есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются этой соцсетью.

Программа доступна на платформах Android и iOS.

Сейчас Shoelace тестируются в Нью-Йорке, но ее планируют запустить по всему миру.

"Хотя наша цель состоит в том, чтобы запустить Shoelace по всему миру, мы решили сначала сосредоточить наши усилия на Нью-Йорке. Это поможет нам определить, что работает, а что не работает, чтобы сделать программу доступной для большего количества людей", - говорится в сообщении.