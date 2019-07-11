В работе Twitter произошел глобальный сбой: пользователи по всему миру не могут зайти в соцсеть

При попытке зайти в соцсеть появляется сообщение о наличии определенных технических неполадок.

Пользователи со всего мира жалуются на проблемы в работе соцсети Twitter.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сегодня вечером на невозможность зайти в Twitter начали жаловаться пользователи из Украины, России, Европы и США. Не работают не только веб-версия и приложения для iPhone и Android.

При попытке зайти в соцсеть появляется сообщение о наличии определенных технических неполадок.