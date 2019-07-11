В работе Twitter произошел глобальный сбой: пользователи по всему миру не могут зайти в соцсеть
22:39, 11 июля 2019Наука и IT
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При попытке зайти в соцсеть появляется сообщение о наличии определенных технических неполадок.
Иллюстрация / REUTERS
Пользователи со всего мира жалуются на проблемы в работе соцсети Twitter.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сегодня вечером на невозможность зайти в Twitter начали жаловаться пользователи из Украины, России, Европы и США. Не работают не только веб-версия и приложения для iPhone и Android.
Карта проблем работы Twitter / скриншот с сайта Downdetector
При попытке зайти в соцсеть появляется сообщение о наличии определенных технических неполадок.
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