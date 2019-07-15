Стала известна дата презентации нового смартфона Xiaomi Mi A3 на чистом Android

Смартфон Xiaomi Mi A3 с каплевидным вырезом, тройной основной камерой и чистым Android выйдет 25 июля, цена — $230.

Смартфон Xiaomi Mi A3 на чистом Android (программа Android One) представят 25 июля.

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В сети появился тизер, который указывает не только дату, но даже время премьеры новинки в Польше. Можно с уверенностью говорить, что региональные премьеры в разных европейских странах пройдут в то же самое время, пишет itc.ua.

По новым данным, в Испании смартфон Xiaomi Mi A3 может дебютировать уже послезавтра, 17 июля.

Сейчас все указывает на то, что базовая версия Xiaomi Mi A3 окажется точной копией модели Xiaomi CC9e, продающейся пока только в Китае. Буквально позавчера появились живые фотографии розничной упаковки Xiaomi Mi A3, ее содержимого и самого смартфона с защитной пленкой на экране, где перечислены все ключевые характеристики грядущей новинки.

В конфигурацию Xiaomi Mi A3 входит тройная камера с основным сенсором на 48 Мп, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, SoC Qualcomm Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 4030 мА·ч.

По предварительным данным, в Европе смартфон Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в двух вариантах памяти (4/64 ГБ и 4/128 ГБ) и трех цветах корпуса (темно-сером и градиентные синий и белый).

Данных о европейских ценах Xiaomi Mi A3 пока нет, но известный онлайн-магазин Giztop на днях разместил новинку, поставив ценник $230 за версию 4/64 ГБ. С учетом того, что Xiaomi Mi A2 в прошлом году стартовал с 7 499 грн за версию 4/32 ГБ, цена выглядит достаточно привлекательно.

Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi A3 дебютирует упрощенная и более доступная модель Xiaomi Mi A3 Lite. Кроме того, слухи указывают, что в разработке также находится более продвинутая версия Xiaomi Mi A3 Pro на более производительной платформе Snapdragon 730.