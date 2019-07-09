Зеленский утвердил план действий по улучшению качества интернета в селах

Заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук заверил, что для команды Владимира Зеленского главным является "принцип цифровизации".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении плана действий по улучшению качества мобильного интернета в сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук сообщил на брифинге в Киеве.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как уже до конца этого года сделать все необходимое, чтобы в селах и маленьких городах, на дорогах, значительно лучшим стал мобильный интернет", - сказал он.

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Гончарук заверил, что для команды президента главным является "принцип цифровизации".

Кроме того, он отметил, что для эффективной борьбы с контрабандой нужно внедрять новейшие технологии.

"Для того чтобы действительно качественно урегулировать отношения в нашей стране, нам нужны новые технологии, нам нужна "цифра", для этого нам нужен интернет на всей территории Украины, насколько вообще это возможно. Я сейчас не говорю о горных районах, где никто не живет, но вся необходимая база связи должна быть обеспечена", - отметил Гончарук.

Ранее УНИАН сообщал, что мобильный интернет в Украине оказался самым дешевым в Европе и 4-м по доступности в мире.