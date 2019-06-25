Oppo отложила выход нового смартфона

Причиной задержки является стремление производителя сделать максимально качественное и инновационное устройство.

Ранее проскочила информация о том, что компания Oppo работает над выпуском преемника смартфона Oppo Find X, анонс которого ожидался в июне этого года.

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Вице-президент Oppo Шен Йирен (Shen Yiren) официально сообщил, что Oppo Find X2 точно не выйдет в этом году. Устройство должно поступить в продажу только в 2020 году, пишет ixbt.com.

Шен Йирен заявил, что причиной задержки является стремление производителя сделать максимально качественное и инновационное устройство. Они не хотят выпускать смартфон, которые будет не очень сильно отличаться от оригинального Oppo Find X.

Первый Oppo Find X стал самым дорогим смартфоном производителя. На момент выхода у него было самое высокое соотношение площади экрана и лицевой панели (93,8%). Также он получил уникальную конструкцию слайдера, которая скрывала основную и фронтальную камеру в сложенном состоянии.