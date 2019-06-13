Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон (фото)

Xiaomi Mi 9Т позиционируется как бюджетный флагман, у которого есть выдвижная фронтальная камера разрешением 20 Мп вместо отверстий и вырезов в экране.

Компания Xiaomi сделала формальный анонс смартфона Xiaomi Mi 9T, который, хоть и вошел в линейку, где уже представлены Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE, на самом деле является клоном Redmi K20.

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Xiaomi Mi 9Т позиционируется как бюджетный флагман, у которого есть выдвижная фронтальная камера разрешением 20 Мп вместо отверстий и вырезов в экране, пишет ixbt.com.

Другой отличительной особенностью является наличие тройной основной камеры, главный модуль которой оснащен 48-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX582. Широкоугольный модуль имеет разрешение 13 Мп, также есть 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом для зума.

Xiaomi Mi9T оснащен дисплеем Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 1080 x 2340 пикселей со встроенным дактилоскопическим датчиком. Устройство получило однокристальную систему Snapdragon 730, а также 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. XiaomiMi 9T получил аккумулятор емкостью 4000 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Также в оснащение вошли разъемы USB-C и 3,5 мм, смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

Xiaomi Mi 9T поступит в продажу в Европе по цене 299 и 399 евро в зависимости от объема памяти уже 17 июня.