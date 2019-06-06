Комитет рекомендовал Раде принять законопроект, усиливающий ответственность за повреждение и кражу объектов телекоммуникаций

Также предлагается усилить уголовную и административную ответственность за нелегальный прием элементов телеком сетей на металлолом.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, направленный на усиление ответственности за умышленное повреждение объектов телекоммуникаций и пресечение незаконного обогащения с помощью операций с металлоломом.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду без обсуждения.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту №8544 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», он разработан в связи с необходимостью усиления ответственности за хищение телекоммуникационного оборудования, составляющих телекоммуникационных сетей, приводящих к нарушению целостности объектов телекоммуникаций, причинению вреда таким объектам с целью незаконного обогащения с помощью операций с металлоломом.

«Необходимость такого законодательного регулирования обусловлена тем, что операторы телекоммуникаций и субъекты хозяйствования других сфер деятельности постоянно несут многомиллионные убытки от преступлений, связанных с кражами телекоммуникационного оборудования и повреждениями телекоммуникационных сетей, кабельных, радиорелейных линий связи, нарушением целостности колодцев кабельной канализации электросвязи», - сказано в пояснительной записке.

Инициаторы законопроекта предлагают внести несколько изменений в Закон Украины «О металлоломе».

Во-первых, предлагается запретить прием металлолома кабеля, провода или их частей, другой кабельной и/или проводниковой продукции, с содержанием меди, других цветных и/или драгоценных металлов, технических средств телекоммуникаций и сооружений электросвязи, другого телекоммуникационного оборудования. Исключение предлагается оставить для субъектов хозяйствования, использующих указанное имущество при осуществлении своей хозяйственной деятельности, но при наличии оригинала или надлежащим образом заверенной копии, или выписки из соответствующего акта на списание такого специального имущества.

Во-вторых, предлагается запретить проведение наличных расчетов при приеме подобного металлолома.

Помимо этого, предлагается дополнить статью 1941 Уголовного кодекса Украины нормой относительно установления ответственности за умышленное повреждение объектов телекоммуникаций, «если эти действия привели или могли привести к нарушению нормальной работы этих объектов, или повлекли опасность для жизни людей, если те же действия, совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, если они повлекли гибель людей или нанесли другие тяжкие последствия».

Кроме того, предлагается статью 16410 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнить нормами относительно установления ответственности для должностных лиц пунктов приема металлолома, если они принимают подобное имущество без наличия оригинала или нотариально заверенной копии, или выписки из соответствующего акта на его списание.

Инициатором данного законопроекта стал комитет по информатизации и связи Украины, возглавляемый народным депутатом Александром Данченко. Его поддержали профильные и бизнес ассоциации Украины ТЕЛАС, Американская торгово-промышленная палата в Украине, Федерация работодателей Украины. Как прокомментировал директор по регуляторному обеспечению Киевстар Александр Когут: «Отрасль благодарит депутатов комитета информатизации и связи, соавторов законопроекта, депутатов комитетов по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности, которые поддержали крайне важный для страны и индустрии законопроект и показали готовность парламента отстаивать важные инициативы».

По словам Александра Когута, только за последние четыре года на телеком рынке Украины было осуществлено более 100 тысяч противоправных действий, а сумма прямых убытков индустрии от воровства и хищений элементов телеком инфраструктуры за этот период составила свыше 1,4 млрд грн. Бывали случаи, когда из-за действий расхитителей телеком инфраструктуры без связи оставались целые города. Как сообщал УНИАН, в прошлом году крупнейший оператор фиксированной связи Украины "Укртелеком" заявлял, что более чем в 90% случаев воровство и повреждение медного кабеля остается в Украине безнаказанным.