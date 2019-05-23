Panasonic решил приостановить взаимодействие с Huawei

Японская компания вынуждена приостановить сотрудничество с Huawei и ее 68 филиалами, запрещенными правительством США.

Японская компания Panasonic заявила о приостановлении сотрудничества с Huawei в целях соблюдения ограничительных мер, введенных США в отношении китайского телекоммуникационного гиганта.

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Об этом сообщает Би-би-си.

"В заявлении компании говорится, что она вынуждена приостановить взаимодействие с Huawei и ее 68 филиалами, запрещенными правительством США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе США включили Huawei в черный список - и теперь американские компании не могут сотрудничать с ней без лицензии. Запрет распространяется на товары, в которых 25% компонентов или более производится в США. В стране считают, что деятельность компании противоречит национальной безопасности.

"Администрация президента Дональда Трампа дала отсрочку на три месяца для введения санкций в отношении Huawei", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, американский Google отключил Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Как сообщается, в компании начали работать над собственной операционной системой в качестве альтернативы.