Китайцы запатентовали дизайн смартфона с выдвижным дисплеем (фото)

При этом блок дополнительного дисплея может подниматься вверх или сдвигаться в сторону (горизонтальный слайдер).

Китайская компания Oppo разработала смартфон в оригинальном дизайне с выдвижным дополнительным дисплеем. Такое решение уже было запатентовано производителем.

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В патентной заявке описывается смартфон, который содержит дополнительный дисплей, спрятанный внутри корпуса устройства. При этом блок дополнительного дисплея может подниматься вверх или сдвигаться в сторону (горизонтальный слайдер).

При этом фронтальную камеру, сенсоры и разговорный динамик предлагается разместить в верхней рамке над основным дисплеем, не прибегая к применению вырезов или отверстий, пишет itc.ua.

Существует несколько различных и уникальных вариантов использования дополнительного экрана. Например, при просмотре медиа контента или запуске игр в полноэкранном режиме на основном дисплее, вспомогательный экран может служить для размещения органов управления или дополнительных приложений. Или же в случае конструкции горизонтального слайдера на дополнительный дисплей можно вывести экранную клавиатуру.

Пока нет сведений, планирует ли Oppo вывести на рынок коммерческий образец смартфона в одном из запатентованных вариантов дизайна.