Мобильные операторы запустили в Ивано-Франковске SMS-оплату проезда в городском транспорте

В прошлом году сервис SMS-оплаты за проезд в транспорте Ивано-Франковска запустил «Киевстар».

Украинские операторы мобильной связи Vodafone и lifecell сегодня запустили сервис оплаты проезда в городском транспорте с помощью SMS в Ивано-Франковске.

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Согласно пресс-релизу компаний, оплатить проезд в автобусах и троллейбусах Ивано-Франковска можно путем отправки SMS с кодом маршрута на номер 877.

Как отметили в пресс-службе lifecell, Ивано-Франковск стал вторым городом после Львова, где оператор запустил соответствующую услугу. «Абоненты lifecell во Львове менее чем за месяц продемонстрировали, что такая услуга действительно актуальна для жителей городов - количество SMS-оплат со старта услуги выросла в 6 раз», - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба Vodafone отметила, что их клиенты во Львове также пользуются SMS-оплатой. «Клиенты Vodafone оплачивают проезд во львовском электротранспорте с помощью SMS по несколько раз в день. Надеемся, что ивано-франковцы будут также активно пользоваться этим безналичным и экологичным способом оплаты», - говорится в сообщении.

Таким образом, оплатить проезд в транспорте через SMS крупнейших операторов мобильной связи Украины - Vodafone, Киевстар и lifecell можно в Ивано-Франковске и Львове.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года «Киевстар» совместно с городским советом Ивано-Франковска запустил в городе первый в Украине сервис SMS-оплат за проезд в транспорте.