Президент также заверил, что за его каденцию в стране должны избавиться от всех олигархов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, если в Верховной Раде депутаты будут не голосовать, "сбивать", менять или откладывать принятие этого закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экология» в Киеве.

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"Это важный фундаментальный вопрос для Украины и для всего мира. Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Это проблема не только в управлении экономикой или влиянии на политику Украины, это большое политическое загрязнение имиджа Украины за пределами нашей страны", - заявил глава государства.

Зеленский также заверил, что за его каденцию в стране должны избавиться от всех олигархов. "Я давал слово и я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с крупным бизнесом, и если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения или отсрочки этого законопроекта, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка - это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. Но я откровенно считаю, что это не вопрос референдума", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что на референдум должны быть вынесены фундаментальные вопросы. "Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более или менее можем пройти парламент, и все депутаты-мажоритарщики должны поддержать этот закон. Те партии, которые сегодня говорят об оппозиции к власти, я уверен в этом вопросе, не могут быть в оппозиции к власти, прикрываясь тем, что это какой-то не такой закон", - подчеркнул Зеленский.

Борьба с олигархами

2 июня 2021 года Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599).

Проект закона определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

4 июня президент поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты о деолигархизации.

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Автор: Константин Гончаров