Бизнесмен подчеркнул, что сейчас и "Азовсталь", и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины.

Металлургические предприятия Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией.

Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии американской газете The Wall Street Journal.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", – сообщил бизнесмен.

Он подчеркнул, что сейчас и "Азовсталь", и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины, благодаря героическим усилиям украинской армии.

"Азовсталь" и ММК им. Ильича, на которых в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты", – цитирует WSJ слова бизнесмена.

Напомним, ранее он сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делаю все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.

"Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной", – заявил бизнесмен еще в начале войны.