Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта Ахметова 'Сердце Азовстали'

Валентина Кабакова, которая недавно стала мамой, получила собственную квартиру по программе "Сердце Азовстали. Дома".

Во время обороны Мариуполя Валентина обеспечивала связь. Ее муж Алексей в это время также защищал город. Оба во время боевых действий получили ранения: Валентина - контузию, Алексей - тяжелые ожоги в результате взрыва. Впоследствии оба оказались в плену. Россияне пытали и били защитницу, в результате чего она получила еще и травму таза.

После пережитых ужасов семье все же удалось воссоединиться. Сначала на обмен попал муж, впоследствии домой вернулась и Валентина. Через некоторое время в семье произошло чудо - у супругов родился ребенок.

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"Очень хотим от нашей семьи поблагодарить Рината Ахметова за этот прекрасный подарок, за эту квартиру, за эту новую возможность начать все с начала, с чистого листа", - делится впечатлениями Валентина Кабакова.

Сейчас Валентина с мужем хотят сконцентрироваться на семейных делах и воспитании детей, ведь долгое время они находились в разлуке.

Справка о проекте: "Сердце Азовстали" - это проект комплексной поддержки защитников Мариуполя, которые защищали город с февраля по май 2022 года, и их семьям. Общественная организация выстроила уникальную экосистему поддержки "от реабилитации до самореализации". Проект был основан в 2023 году Ринатом Ахметовым.