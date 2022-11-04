Одной из составляющих теневой экономики Украины является незаконное производство и оборот табачных изделий, что наносит ущерб законопослушному бизнесу и экономике страны, а также искажает конкуренцию.

Эксперты Kantar Украина провели "Исследование рынка нелегальной торговли". Результаты исследования были представлены во время круглого стола по вопросам нелегальной торговли табачными изделиями организованной Американской торговой палатой в Украине при участии Ассоциации "Укртютюн", представителей бизнеса и органов государственной власти. Данное мероприятие проводится второй год подряд и имеет целью способствовать совершенствованию инструментов борьбы с теневой экономикой.

Реальная детенизация экономики является непосредственным показателем способности государства создать благоприятные условия для развития предприятий, которые уже ведут свою хозяйственную деятельность в Украине и для привлечения новых инвестиций благодаря улучшению бизнес климата.

Одной из составляющих теневой экономики Украины является незаконное производство и оборот табачных изделий, что наносит ущерб законопослушному бизнесу и экономике страны, а также искажает конкуренцию. Поэтому для компаний-членов Палаты чрезвычайно важна действенная борьба с нелегальной торговлей подакцизными товарами.

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Представлено исследование, направленное на выявление и мониторинг нелегальной табачной продукции в Украине. Экспертами было установлено, что доля нелегальной табачной продукции от общего объема рынка в Украине в 2022 году выросла до 21,9%, тогда как в 2021 году составила 16,9%, а в 2020 году была 6,9%. Такая тенденция прослеживается с 2016 года.

Согласно данным, доля нелегальной табачной продукции в Украине продолжает расти за счет продукции, маркированной Duty Free или для экспорта, нелегально реализуется в Украине. А именно, по состоянию на август 2022 года на такую нелегальную продукцию приходится 12,2%. Доля поддельной продукции составляет 8%, а контрабандной продукции – 1,8%.

По подсчетам компании Kantar, налоговые потери в бюджет Украины в 2022 году от нелегального рынка табачных изделий оцениваются на уровне 20 654 554 000 грн.

Незаконный оборот табачных изделий приводит к недопоступлению налогов в бюджетную систему, нарушению добросовестной конкуренции на рынке, финансированию мероприятий гибридной агрессии и коррупции. Среди регионов наибольшее распространение нелегальной продукции лидерами являются Днепропетровская область (20%), Одесская область (13%), город Киев (8%), Харьковская область (8%), Хмельницкая область (7%) и Львовская (7%), а также Киевская область (6%). В исследовании не принимали участие временно оккупированные территории Украины и территории на которых продолжаются активные боевые действия.

В мероприятии приняли участие компании-члены специальной платформы палаты по вопросам твердых подакцизных товаров, которые из года в год входят в топ крупнейших налогоплательщиков в Украине - Филипп Моррис Украина, В.А.Т.-Прилуки, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Империал Тобакко Украина. А именно, их представители Максим Барабаш, генеральный директор Филипп Моррис Украина, Светлана Шарамок, генеральный директор, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Евгений Кобец, генеральный директор, Империал Тобакко Украина, Юрий Рылач, руководитель отдела по корпоративным и правовым вопросам, В.А.Т.-Прилуки.

В мероприятии также приняли участие:

Данил Гетманцев, Народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Галина Янченко, Народный депутат Украины, Председатель Временной специальной комиссии ВР Украины по вопросам защиты прав инвесторов, секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины;

Ярослав Железняк, Народный депутат Украины, Первый заместитель Председателя Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Алексей Бонюк, Начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса Генпрокурора;

Алексей Елхин, заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины;

Владимир Прищепа, заместитель руководителя Главного оперативного управления Государственного бюро расследований;

Александр Ярмоленко, Директор Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы Украины;

Алексей Калинович, и. о. директора Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужба;

Александр Кучеренко, заместитель Директора Бэб Украины;

Тарас Тимощук, Руководитель подразделения Центрального управления СБУ.

"Война, инфляция и падение доходов граждан только ускорили рост нелегального рынка табачной продукции в Украине. С каждой нелегальной пачки сигарет, государственный бюджет недополучает 44 грн. За 2022 год общая оценка потерь Государственного бюджета уже составляет 20.6 млрд грн, а поэтому крайне важно уже сейчас начать системное противодействие нелегальном табачном бизнеса," – отметил Максим Барабаш, Генеральный директор, Филипп Моррис Украина.

"Противодействие нелегальной торговле табачными изделиями относится к компетенции целого ряда контролирующих и правоохранительных органов, впрочем, из-за нечеткого распределения полномочий эти органы не всегда работают скоординированно, а иногда даже конкурируют друг с другом. Поэтому мы просим создать совместную рабочую группу с Координационным центром в офисе Президента. Мы также считаем, что показателем эффективности работы такой группы должно быть не количество рейдов или изъятых сигарет, а реальное снижение уровня нелегальной торговли - до определенного установленного показателя за определенный период времени", - отметила Светлана Шарамок, Генеральный директор, Джей ти Интернешнл Компани Украина.

"Компании-члены Палаты верят в Украину, продолжают работать, платить налоги, обеспечивать рабочие места и готовы принимать активное участие в послевоенном восстановлении и экономическом восстановлении страны. Сейчас ведутся активные обсуждения между государством и международными партнерами планов по восстановлению Украины. Поэтому, очень важно уже сейчас прилагать максимум усилий для обеспечения привлекательного инвестиционного климата и обеспечение равных правил ведения бизнеса. Действенная коммуникация и координация между всеми вовлеченными органами государственной власти и бизнеса критически важные для имплементации эффективных мер противодействия незаконной торговле табачными изделиями", – прокомментировал Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.