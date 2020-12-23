В этом году «Галичина» начала новую коммуникационную кампанию «Бери силу Карпат», цель которой показать естественное происхождение и пользу натурального карпатского йогурта.

Молочная компания «Галичина» получила награду в номинации «Йогурт года» в ежегодном международном фестивале-конкурсе «Выбор года». Это всеукраинский ежегодный проект, определяющий наиболее качественные и известные товары и услуги в различных товарных категориях на украинском рынке.

Согласно исследованиям организаторов конкурса, 24% украинцев ориентируются на награду «Выбор года» при покупке, а 33% обращают на нее внимание.

"Получить статус №1 – большая ответственность и признак доверия наших потребителей. Гордимся тем, что производим настоящий национальный продукт, который стал фаворитом среди вкусовых предпочтений украинцев. Рецептура йогуртов "Галичина" - простая и уникальная одновременно. Его просторная – в натуральности, а секрет – в особом сочетании заквасок. Готовы и дальше удивлять украинцев интересными вкусовыми решениями",- рассказала директор по маркетингу молочной компании "Галичина" Оксана Андрушкив.

Напомним, что в этом году «Галичина» начала новую коммуникационную кампанию «Бери силу Карпат», цель которой показать естественное происхождение и пользу натурального карпатского йогурта.

Отметим, что маркетинговое исследование потребительских предпочтений организаторы конкурса проводят в партнерстве с компанией Ipsos Ukraine. Фавориты избираются согласно ответам потребителей и голосованию экспертного жюри. Методика определения товаров и услуг №1 разработала компания Fеstivals International (США), которая дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Справка: Молочная компания «Галичина» — одно из крупнейших молочных предприятий в Украине, расположенное во Львовской области. Компания основана в 1998 году. На сегодня является одним из лидеров по производству кисломолочной продукции и одним из крупнейших производителей йогуртов в Украине. Продукцию компании «Галичина» можно приобрести во всех регионах Украины. 98% сырья предприятие получает из фермерских хозяйств, что обеспечивает высокое содержание белка, качественные показатели молока и изготовленной продукции. 40% молока есть из Карпатского края, а именно из Ивано-Франковской и Львовской областей. Остальные — из Волынской, Тернопольской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областей. Завод молочной компании «Галичина» оснащен современным европейским оборудованием: Tetra Pak (Швеция), ALFA LAVAL (Швеция), GЕА (Германия), Оbrам (Польша), ТEWES-BIS (Польша), ТEWES-KLIMA (Польша).

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Автор: УНИАН