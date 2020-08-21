Взрыв на Позняках: поврежденный дом хотят разобрать еще до холодов

Демонтажные работы начнутся, как только жильцы заберут из взорванного дома свое имущество.

Пострадавший от взрыва жилой дом на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева планируют разобрать до начала отопительного сезона.

Читайте такжеВзрыв на Позняках: потерпевшим показали первые новые квартиры (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на начальника управления по вопросам гражданской защиты Романа Ткачука.

"Руководство города поставило задачу полностью разобрать пострадавший от взрыва дом до начала отопительного сезона. Поэтому после того, как его укрепят, сразу разрешат выносить личные вещи жильцам из квартир. Когда они заберут свое имущество, начнем разбирать здание", - отметил он.

Как пояснили в Управлении по вопросам гражданской защиты, чтобы процесс демонтажа не угрожал новым обрушением, здание нужно перед началом работ укрепить. Сейчас специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства разрабатывают проект для укрепления этого сооружения. Параллельно идет процесс создания крепления для него. Предполагается внутрь образованного провала вставить металлические конструкции, с помощью которых подпереть 9-й и 10-й этажи. Также будет установлена сквозная металлическая балка, которой зафиксируют аварийные плиты, поскольку они могут выпасть со стороны двора.

По словам Ткачука, сейчас за состоянием дома постоянно следят сотрудники строительной лаборатории, они периодически приезжают на место и проверяют установленные маяки, которые проводят все необходимые измерения.

"Пока, по их данным, здание не разрушается, все показатели в пределах нормы", - заверил Ткачук.

По данным КГГА, для реализации полного комплекса мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 по улице Крушельницкой выделены средства из резервного фонда столичного бюджета.

Что этому предшествовало

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня в 10:00. Был разрушен четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи одного из подъездов. Без жилья остались 125 человек.

Полиция открыла уголовное производство.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г. р.

24 июня заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что пострадавшим выплатят компенсацию от 50 до 100 тысяч гривень и обеспечат жильем, равноценным тому, которое они утратили.

26 июня президент Владимир Зеленский выдал 12 пострадавшим семьям сертификаты на новые квартиры. По его словам, остальные 28 семей получат квартиры в течение максимум полутора месяцев.

13 августа в Офисе президента заявили, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры.

Пострадавшие заявляют, что накануне трагедии ощущали запах газа в доме после того, как специалисты компании "Киевгаз" проводили поверку счетчиков.

В "Киевгаз" сообщили, что в июне снимали счетчики в указанном доме на плановую поверку. В компании заверили, что предоставили правоохранительным органам всю информацию и документацию, необходимую для расследования взрыва, и создали комиссию для расследования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН