За месяц подрядчик уже привел в порядок Нижний двор.

Во Львове по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реконструируется один из величайших памятников архитектуры Западной Украины – Архикатедральный собор Святого Юра.

О том, на каком этапе находится реконструкция сегодня, сообщается на сайте Львовской ОГА.

Работы в соборе начались 11 октября. В частности, для поднятия уровня земли вокруг обхода собора и предотвращения оползня здесь были установлены георешетки. Также была демонтирована старая брусчатка, а на территории судьбоносного двора уложили новую брусчатку.

Территория Нижнего двора перед входом в собор уже приобрела надлежащий вид. Продолжаются подготовительные работы для начала реставрации фасада Митрополичьих палат. Здесь уже установлены леса, реставраторы приступили к сохранению белокаменных элементов фасада.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" весной этого года стартовала отдельная программа "Большая реставрация", которая предусматривает масштабное восстановление памятников истории и архитектуры во всех регионах Украины.

Автор: Иван Бойко