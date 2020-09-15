Обновленную систему анализа судебных решений представляет украинская компания ЛІГА:ЗАКОН.

Verdictum PRO - это система поиска и анализа судебных решений по функционалу предсказания вероятности победы в суде.

Новая возможность для юристов (и всех граждан, кто пользуется онлайн-сервисами работы с юридическими документами) Verdictum PRO по сравнению с обычным тарифом Verdictum - это именно предсказания победы в суде на основе анализа искового заявления с помощью искусственного интеллекта.

Сейчас функционал прогнозирования находится в режиме beta-тестирования и доступен на отдельной закладке продукта «Прогноз».

Чтобы воспользоваться функционалом прогнозирования необходимо иметь под рукой исковое заявление, которое вы хотите проанализировать. Загруженное исковое заявление обрабатывается с помощью искусственного интеллекта.

Прогнозирование происходит следующим образом: искусственный интеллект находит в базе судебные решения, по контексту и перечнем НПА (нормативно-правовых актов), выявленных в тексте искового заявления или указанных документов пользователем самостоятельно, максимально совпадают с текстов искового заявления.

Важно, что фамилии, названия компаний, указанные в исковом заявлении не принимаются во внимание и не сохраняются. Для удобства пользователь может удалить их перед анализом иска. После добавления искового заявления пользователь имеет возможность уточнить некоторые параметры для более точного анализа текста. А именно - добавить или отменить НПА, которые упоминаются в исковом заявлении.

Функционал прогнозирования на основе анализа текста искового заявления создан для предварительной оценки рисков и экономии времени адвоката при подготовке к судебным заседаниям. А именно:

Возможность в один клик пересмотреть подобные судебные решения.

Возможность в один клик увидеть решение определенного суда и определенного судьи по аналогичным делам.

Быстрый подбор дополнительных аргументов в виде НПА, упоминаемых в подобных судебных решениях и решений с правовой позицией.

Изменение аргументов и текста искового заявления для большей достоверности победы в суде.

Быстрая оценка бесперспективных дел или наоборот, тех, что кажутся бесперспективными только на первый взгляд.

При необходимости пользователь может выбрать наименование суда и фамилия судьи и осуществить анализ текста. Результатом после анализа текста искового заявления является перечень судебных решений, которые могут быть приняты в результате предоставления такого типа иска.

Найденные решения распределяются по инстанциям: первая, апелляционная, кассационная. Результат решения для первой инстанции - довольно, частично удовлетворены, отказано. Для апелляций и кассаций - есть распределение - решение отменено, решение отменено частично, решение оставлено без изменений. На этом этапе пользователь имеет возможность отобрать и ознакомиться именно с тем перечнем решений, который будет наиболее полезным в его работе.

Сервис Verdictum PRO не гарантирует результат принятия такого же решения, как выдает система, однако предоставляет вероятность принятия подобного решения с помощью математических моделей машинного считывания информации.

Сегодня Verdictum PRO анализирует более 80 миллионов документов.

Verdictum PRO - знать, чтобы выигрывать!

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Автор: УНИАН