По словам журналиста, доля контрафакта в общей массе продукции фабрики в Желтых Водах составляет около 90%.

В Днепропетровской области процветает производство контрафактных табачных изделий. "Теневики", которые вели "успешный бизнес" при Петре Порошенко, сегодня развивают свое дело уже при президенте Зеленском.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Сергей Иванов.

Он напомнил, что еще три года назад журналисты программы "Схемы" сделали расследование о нелегальной табачной фабрике в Желтых Водах — речь тогда шла о предприятии United Tobacco.

"Просмотрел сюжет об изготовлении контрафактных табачных изделий в Желтых Водах. Объемы поддельной "подакцизки" впечатляют: только 35 тонн изъято СБУ, а сколько ушло в продажу — даже трудно представить. Местные налоговики, полиция и другие компетентные органы, конечно, в теме", — написал он.

Сегодня, как отмечает Иванов, фабрика не только продолжает изготавливать контрафакт, но и нарастила объемы производства.

"Общался с фискалами из "главка". Говорят, что эта фабрика в Желтых Водах сегодня закрывает приблизительно 70% потребностей внутреннего теневого рынка сигарет в Украине, а доля контрафакта в общей массе их продукции составляет около 90% продукции", — отмечает журналист.

По мнению Сергея Иванова, такой масштабный нелегальный бизнес может работать, только если у него появилась новая "крыша" на высшем уровне руководства страны.

Напомним, что в мае 2021 журналисты программы "Особливий погляд" заказали повторную экспертизу продукции United Tobacco, которая подтвердила факт промышленного производства предприятием контрафактной продукции с использованием поддельных акцизных марок.

Автор: Иван Бойко