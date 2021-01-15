Минрегион разработал два приказа по минимальной энергоэффективности зданий и методики ее расчета, которые уже вступили в силу.

В Украине начали действовать нормы, запрещающие строить жилые здания без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

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«Отныне жилые и общественные здания нельзя строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности. Разработанные Минрегионом требования являются обязательными для новостроек, реконструированных и капитально отремонтированных зданий», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на 1 января 2021 года в Украине около 6 тыс. зданий получили энергетические сертификаты. Из них почти 44% имеют низкий класс энергоэффективности «G», а самый высокий класс «А» - 1,4%. Такой уровень энергоэффективности не отвечает движению Украины в направлении уменьшения потребления энергоресурсов жилыми домами и повышения комфорта проживания людей.

Минрегион разработал два приказа по минимальной энергоэффективности зданий и методики ее расчета, которые уже вступили в силу.

«Установление минимальных норм энергоэффективности зданий будет иметь экономический эффект не только для государства, поскольку позволит эффективно использовать энергоресурсы, но и для владельцев жилья и помещений, которые смогут экономить на коммунальных платежах», - цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Чернышова.

По информации пресс-службы, минимальные требования к энергетической эффективности установлены в Украине впервые. Они помогут проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит его владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, чтобы получить класс энергоэффективности объекта не ниже «С».

В частности, минимальные требования устанавливаются для нового строительства, реконструкции или капитального ремонта зданий в целом или их отдельных элементов (крыши, внешних стен, инженерных систем).

Исключения, к которым не применяются минимальные требования к энергоэффективности, составляют такие объекты как индивидуальные жилые дома, исторические здания промышленного, сельскохозяйственного назначения, объекты транспорта, энергетики и обороны. Кроме того, к исключениям относится выполнение строительных работ по восстановлению отдельных конструкций зданий и сооружений с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий) и восстановление функционирования объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения.

Также Минрегион внес изменения в Методику определения энергетической эффективности зданий, которую используют в своей работе проектировщики при проектировании объектов и энергоаудиторы при сертификации.

Что этому предшествовало

В январе 2020 года правительство Украины утвердило Концепцию реализации государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий в части увеличения количества зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии, и Национальный план увеличения количества таких зданий.

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Автор: Анна Бредихина